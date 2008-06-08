Завтра в Україні буде спекотно

Синоптики прогнозують у понеділок в Україні спекотну й суху погоду, лише в Криму, Карпатах і Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі із грозами, передає ICTV.

Як повідомляє Гідрометцентр, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14 тепла, на півночі Лівобережжя + 4-9, у Закарпаття й на півдні + 13-18. Удень + 23-28.

У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі + 12-14, удень + 25-27. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 9 червня найвища температура була +33 в 1998р., найнижча 6,1 тепла в 1911р.