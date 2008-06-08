Газові датчики на шахті ім. К.Маркса спрацювали за півгодини до вибуху

Газові датчики захисту на шахті імені Карла Маркса спрацювали за півгодини до вибуху, заявляє голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу на шахті у Єнакієвому Донецької області.

За словами В.ЛОГВИНЕНКА, за свідченнями диспетчера, сьогодні о 4.30 спрацювала захисна система, і диспетчер дав команду на евакуацію гірників, тому усі шахтарі, що знаходилися під землею, повинні були вийти до ствола.

Саме тому, сказав губернатор, ще залишається надія на те, що можна врятувати шахтарів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 5.00 на шахті імені Карла Маркса стався вибух. За даними МНС, постраждали 5 робітників, які перебували на поверхні шахті над стволом з підйому людей №2.

Пожежу надшахтної будівлі було ліквідовано о 6.35. Внаслідок вибуху на шахті пошкоджено ствол №2 і телефонний підземний зв`язок, порушено комунікації, пошкоджено устаткування у двох стволах. Постраждалих госпіталізовано. Залишається невідомою доля 37 шахтарів, які перебували під землею.