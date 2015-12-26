Захист Корбана на засіданні Дніпровського райсуду Києва заявив відвід прокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на судовому засіданні у Дніпровському районному суді Києва адвокат Олексій Шевчук.

"Ваша честь, діючим КПК передбачене моє право на будь-якій стадії, у будь-якій момент, у будь-якому випадку, при будь-якому правопорушенні заявляти. Враховуючи те, що зараз робить прокурор, я заявляю відвід прокурору (Олександру Голінченку - УНІАН)", - наголосив Шевчук.

У свою чергу суддя Микола Чаус сказав, що Шевчуку було надано слово щодо заявленого клопотання прокуратури про силовий привід Корбана на судове засідання.

Проте Шевчук продовжував наполягати, що якщо стороною захисту виявлено підстави стосовно об'єктивної упередженості прокуратури, то є право заявити про відвід прокурору. "Я виявив зараз підстави, які мені дають можливість об'єктивно говорити про те, що прокурор є упередженим і порушує діюче законодавство", - заявив Шевчук.

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Адвокат розповів, що вчора, 25 грудня, прокурору Голінченку було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення шляхом підроблення документів.

При цьому захисник заявив, що вказаний прокурор "підробив офіційні судові документи, сказавши, що він від вас (від імені судді - УНІАН) вручав комусь вчора повістку. Надав якісь документи, які в копіях - невідомо чи то оригінали, чи ні... Сказав, що він є лікарем, що він вважає, що людина може бути доставлена до суду, порушив правила прокурорської етики і ст. 5, 6 цих правил".

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Також він звернувся до суду, щоб не задовольняти клопотання прокуратури про примусовий привід і доставлення до суду Корбана.

Суддя Чаус заявив, що суд видаляється у нарадчу кімнату.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня лідера партії «УКРОП» затримала СБУ, оголосивши йому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких створення злочинного угруповання. Корбан усі звинувачення відкидає. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський районний суд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана до 31 грудня 2015 року включно. У постанові визначено, що Корбан має носити електронний засіб контролю.

1 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін ухвалу Печерського районного суду.

24 грудня близько опівночі у квартирі лідера партії "УКРОП" в Дніпропетровську представники Генеральної прокуратури і СБУ провели черговий обшук, після чого повезли Корбана до Києва.

Після ночі у дорозі Корбана доправили спочатку до київського госпіталю СБУ для примусового проходження медобстеження, а потім до міського бюро судово-медичної експертизи.

В Генпрокуратурі заявили про сумніви, що політик дійсно має проблеми зі здоров'ям, адже його обстежували у дніпропетровській клініці, якою він нібито володіє через афілійованих осіб.

Водночас увечері 25 грудня Корбану в Інституту ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він залишається у медзакладі.

Сьогодні Дніпровський районний суд Києва розглядає клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану.