Досвід АТО змушує Міноборони запроваджувати стандарти НАТО у продовольчому забезпеченні військ

Про це 13 січня на брифінгу заявили начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Збройних Сил України полковник Олександр Андрух, заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення полковник Микола Куклюк та представник Проектного офісу реформ Міністерства оборони України Діана Петреня.

Андрух зазначив, що Положення про Продовольче забезпечення ЗСУ від 2002 року буде змінене, оскліьки не відповідає ні вимогам НАТО, ні завданням поставленим у зоні АТО. Тільки нещодавно вдалося включити норму про забезпечення військовослужбовців, які перебувають на Сході України, бутильованою водою, збільшити їхню норму харчування та забезпечити ним у польових умовах мобілізованих громадян та офіцерів.

В найближчому майбутньому відбудеться перехід від продовольчих норм до замовлення продуктів за каталогом, яке використовується при забезпеченні українських миротворчих контингентів у Ліберії, ДР Конго та Косово. «Головним завданням експерименту, який нині триває у Збройних Силах України, є впровадження каталогу замість існуючих норм харчування. Після його випробовування буде прийнято рішення щодо поширення експерименту на інші військові частини, в яких послуги надаватимуться підприємствами», – зазначив заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення полковник Микола Куклюк.

Іншим ключовим елементом реформи системи продовольчого забезпечення буде вдосконалення системи електронних торгів, яка почала діяти для закупівель продовольства За словами представника Проектного офісу реформ МОУ Петрені, в рамках експерименту ціни на харчування визначаються через пілотну систему електронних закупівель Prozorro.

Нова система закупівель, натхненником якої є Макс Нєфьодов. Заступник Міністра економіки України, покликана відсікти від державних коштів тіньові структури, пов’язані з оточенням Януковича, та заохочувати до участі у тендерах публічні компанії з конкурентними цінами та якісними послугами і продукцією. Зокрема, у 2015 році, за даними Мінекономіки, завдяки Prozorro на проведених 25 тис. державних тендерів на суму 5,7 млрд. гривень вдалося заощадити понад 400 млн. гривень.

Як зазначила Петреня, наприкінці січня цього року буде підготовлена підсумкова доповідь Кабінету Міністрів України щодо результатів продовольчого експерименту. Після цього рішенням Уряду експеримент планується поширити у Збройних Силах.