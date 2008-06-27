У НБУ розказали, що буде, якщо не стриножити інфляцію

У Нацбанку стурбовані можливими наслідками інфляції в Україні. Про це заявив в інтерв`ю УНІАН керівник групи радників голови НБУ Валерій Литвицький. За його словами, «якщо не стриножити інфляцію, то почнеться ерозія споживчого попиту. І люди менше купуватимуть. Вони також не будуть зберігати гроші в банках. Тоді у підприємств буде ще менше можливості брати кредити, тому що у фінансових установ стиснеться один з головних ресурсів». Литвицький також вказав, що інфляція з`їдає не тільки споживання, але й інвестиції. Він відзначив, що це «ми вже бачимо нинішнього року».

Як повідомив Литвицький, за перший квартал інвестиції виросли тільки на 10%. Торік на цей час – на 30%.

Керівник групи радників голови НБУ пояснює, що внутрішні інвестиції в Україні уповільнили своє зростання тому, що «бізнес бере до уваги елементи політичної невизначеності, він не знає, що буде з приватизацією, чи розблокують її нарешті».

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