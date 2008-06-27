Опозиційний уряд дає оцінку єврооблігаціям України

У ринковій ситуації, що склалася, доходність розміщення п`ятирічних українських єврооблігацій не може бути нижчою 7,6%, йдеться в аналітичних матеріалах опозиційного уряду, переданих агентству УНІАН.

У даний час Україна проводить road-show своїх п`ятирічних єврооблігацій на суму 0,5 млрд. дол. Лід-менеджерами позики виступають BNP Paribas, JP Morgan і Standard Bank.

“...Це будуть найдорожчі запозичення за останні п`ять років”, - вважають аналітики опозиційного уряду.

Свою позицію вони пояснюють тим, що з початку року на 20 червня 2008 року спред (плата за ризик) України в індексі EMBI+ розширився на 121 б.п. (+1,21%) і досяг 398 базисних пунктів або +4% до доходності облігацій Казначейства США. «Сьогодні спред України досяг історичного максимуму, він удвічі гірший за середній індекс ринків, що розвиваються», наголошується в аналітичних матеріалах.

У опозиційному уряді зазначають, що напередодні рішення про розміщення єврооблігацій провідні міжнародні рейтингові агентства Standart & Poor’s і Fitch погіршили суверенні рейтинги України, підкресливши, що наша країна стає все більш залежною від іноземного капіталу через необхідність фінансувати стрімко зростаюче негативне сальдо поточних зовнішньоекономічних операцій.

У червні 2007 року уряд України розмістив свої єврооблігації на суму 0,5 млрд. дол. Термін обігу паперів - 5 років, доходність - 6,385% річних.

Тоді, будучи в опозиції, Віктор ПИНЗЕНИК (сьогодні є міністром фінансів) говорив про необгрунтованість цієї позики. Мотивував він свою позицію тим, що за чотири місяці 2007 року бюджет був бездефіцитним, а на рахунках уряду в Держказначействі лежало 24 млрд. грн. Цих коштів, вважав тоді опозиціонер В.ПИНЗЕНИК, буде «достатньо для покриття дефіциту за 2007 рік». Тоді він називав зовнішні запозичення одним із чинників зростання інфляції.

На 1 червня 2008 року на Єдиному казначейському рахунку було 23,2 млрд. грн., у т.ч. 5,1 млрд. грн. - у валюті. Профіцит державного бюджету на 1 червня 2008 року досяг 6 млрд. грн.