ЗМІ: Дочка екс-генпрокурора Яреми "подарувала" собі на 18-річчя частину магазину

Про це свідчить витяг з реєстру майнових прав, пишуть "Наші гроші".

Це приміщення у 2008-2009 рр. з аукціону купило ТОВ "Бизнессофт Груп". Об'єкт було придбано за 2,92 млн грн., тобто за 7 тис грн./кв. м.

"Бизнессофт Груп" володіли Микита і Євген Ільїни – син і племінник екс-депутата Київради Геннадія Ільїна. Вони є партнерами по бізнесу родини колишнього заступника генпрокурора Анатолія Даниленка.

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У 2010 році приватизовані приміщення площею 535 кв. м. за допомогою угоди купівлі-продажу оформили на нових власників. Одну третину отримав Микита Ільїн, який потім подарував її своєму батькові. Також частину приміщень отримав син Анатолія Даниленка – В'ячеслав. Ще одну третину купила донька екс-генпрокурора Ілона Ярема.

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Договору купівлі-продажу датуються 27 серпня 2010 року – в цей день Ілоні Яремі виповнилося 18 років.

Раніше Віталій Ярема заявив, що нічого корупційного немає в тому, що повнолітні діти мають право займатися бізнесом.