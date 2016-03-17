ВР розширила можливості для здобуття освіти мешканцями окупованих територій

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №3832 проголосували 228 із 282 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Документ розглядався вчора на пленарному засіданні, але рішення щодо нього ВР не ухвалила. Вчора на засіданні парламенту міністр освіти і науки Сергій Квіт зазначив, що цим законом пропонуються “системні механізми для вирішення освітніх проблем осіб, які проживають на окупованій території”.

Зокрема, за його словами, передбачено два механізми для вирішення цих проблем. “По-перше, ми пропонуємо запровадити квоти для здобуття вищої та професійної освіти кримчанами, які проживають на тимчасово окупованій території України, що стимулюватиме молодь зробити свідомий вибір на користь продовження навчання на території України”, - зазначав Квіт.

Другим механізмом, за його словами, є норма, що надає можливість особам, які завершили навчання за відповідним рівнем вищої освіти на тимчасово окупованій території, право на проходження атестації для визнання кваліфікацій та результатів навчання з наступною видачею відповідного документа про освіту.

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Міністр зазначив, що такий механізм заохочуватиме до навчання осіб з окупованих територій на території, підконтрольні українській владі. За його словами, це означає, що “ми будемо визнавати кваліфікації, а не документ з печатками окупаційної влади”.

Під час розгляду законопроекту профільним комітетом були внесені поправки, якими передбачається, що вищу освіту особи з окупованих територій здобуватимуть на конкурсних засадах, а професійну освіту - за кошти держбюджету в межах квот, визначених центральними органами виконавчої влади.

Під час виступу голова профільного комітету ВР Лілія Гриневич зазначила, що зараховуватиметься особам із окупованих територій лише повністю здобута кваліфікація, наприклад, повна загальна середня освіта, але в той же час, за її словами, вони повинні скласти іспити з тих предметів, які не вивчали в школі - українську мову, українську літературу та історію України.

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