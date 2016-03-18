Обвинувачення не квапиться виправляти пасивність у "справі 2 травня", суд знову скаржитиметься у ГПУ

Як повідомляє прес-служба суду, згідно з постановою суду, на обвинувачуваного, який не з'явився на судове засідання без поважних причин, накладено грошове стягнення в розмірі мінімальної заробітної плати (1378 гривень).

Як стало відомо УНІАН, на засідання вчергове не з'явився обвинувачуваний Сергій Рудик, запобіжний захід якого не пов'язаний з триманням під вартою.

Як уточнили в прес-службі, це засідання було розпочато 17 березня і даний фігурант провадження того дня на засіданні був присутній.

У четвер суд продовжив досліджувати докази, представлені захисником росіянина Євгена Мефьодова, який є одним з обвинувачуваних.

Однак представник держобвинувачення вчергове не надав оригіналів речових доказів, що стосуються цього обвинувачуваного.

Після цього суд почав досліджувати докази стосовно основного обвинувачуваного Сергія Долженкова ("капітан Какао").

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У засіданні представником держобвинувачення було представлено, зокрема, відеозапис від 2 травня 2014 року, на якому зображений схожий на Долженкова чоловік з важким предметом у руці, одягнений у сірий спортивний костюм.

Після дослідження доказів, наданих стороною захисту і стороною обвинувачення, суд оголосив перерву в засіданні до 18 березня.

Однак сьогодні розгляд не змогли продовжити, оскільки до суду не з'явився Рудик.

Крім того, на сьогоднішнє судове засідання сторона обвинувачення не забезпечила явку свідків.

«У зв'язку з цим суд вирішив звернутися з листом до Генеральної прокуратури України щодо пасивності прокурорів у підтриманні державного обвинувачення в судовому процесі і вжиття відповідних заходів», - зазначили в прес-службі.

Наступне судове засідання призначено на 24 березня.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Малиновський райсуд Одеси заявив про «неналежне виконання обов'язків» прокурора, відповідального за організацію держобвинувачення у провадженні про масові заворушення 2 травня 2014 року. Відповідну постанову колегія суддів ухвалила через те, що представник держобвинувачення вчергове надав суду копії, а не оригінали письмових і речових доказів, висновків експертів щодо громадянина РФ Євгена Мефьодова.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко проросійських активістів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, під час якої і загинула більшість людей.

У даний час в Малиновському райсуді розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, які мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких п'ятеро перебувають під вартою (зокрема й двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.