СБУ накрила потужний конвертаційний центр у Києві

Управління СБУ в Києві та податкова міліція міста припинила діяльність нелегальної фінансової структури, яка здійснювала махінації з переведення безготівкових коштів у готівку, а також легалізовувала тіньові прибутки як приватних осіб, так і комерційних структур столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в Києві, роботою так званого “конвертаційного центру” керував 46-річний киянин. Ділки створили низку фіктивних комерційних структур, які були задіяні в тіньовій господарсько-фінансовій схемі, забезпечуючи клієнтам центру можливість ухилення від оподатковування.

За ознаками скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) і ч.1 ст. 358 КК України (підробка фінансово-господарської документації) порушено кримінальну справу.

Співробітниками СБУ в Києві проведено обшуки в офісах тіньової фінансової структури, розташованих у Дарницькому і Дніпровському районах столиці. Виявлено статутні документи і печатки більше десятка фіктивних підприємств, підроблені бланки фінансової звітності, електронна апаратура “банк-клієнт”.

Накладено арешт і на велику партію побутової техніки, виявлену на складі однієї з комерційних структур без відповідної прибутково-видаткової документації. З “каси” нелегальних банкірів вилучено готівкою гривні, що призначалися для розрахунків із клієнтами. Також заблоковано понад 1 млн. грн. на рахунках декількох фіктивних підприємств у двох комерційних банках. Триває слідство.