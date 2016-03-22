Росія показала зневагу до правосуддя, ув'язнивши Савченко - Держдеп США

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Вашингтоні заявив речник Державного департаменту США Джон Кірбі.

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"Засудження і винесення вироку Надії Савченко до 22 років позбавлення волі демонструє кричущу зневагу до принципів правосуддя та суперечить зобов'язанням Росії у відповідності до Мінських угод", - наголосив Кірбі.

Речник Держдепартаменту США заявив, що "вже впродовж майже двох років Росія несправедливо утримує за гратами Савченко за звинуваченнями, які насправді не мають ніяких підстав".

Кірбі зазначив, що Росія відмовила українській льотчиці у основних принципах захисту у відповідності до верховенства права.

"Вона за повідомленнями витримала допит, одиночне ув'язнення та примусовий "аналіз психічного стану", - наголосив Кірбі.

Речник Держдепартаменту США заявив, що Савченко заслуговує на повернення додому до своїх рідних та своїх колег у Верховній Раді для побудови кращого майбутнього України.

"Ми знову підтверджуємо наш заклик до Росії негайно звільнити Надію Савченко та інших незаконно ув'язнених осіб", - наголосив Кірбі.