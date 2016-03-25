Тіло Грабовського знайшли у Київській області – адвокат Соколовська

За даними колеги Грабовського, тіло вбитого адвоката знайшли у Київській області, пише Громадське.

Читайте такожУ МВС поки що не підтверджують інформацію про вбивство адвоката Грабовського

Як повідомляв УНІАН, раніше Соколовська заявила, що тіло Грабовського було закопане поблизу траси.

Нагадаємо, адвокат російського ГРУшника Юрій Грабовський знайдений вбитим.

10 березня стало відомо про зникнення адвоката затриманого диверсанта Александрова Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Національна асоціація адвокатів України заявила, що з Грабовським немає жодного зв'язку з 7 березня.

На сторінці Грабовського у Facebook 9 березня з'явився запис, в якому він зазначив, що не з власної волі виїхав з України. Однак колеги адвоката заявили, що така поведінка не властива для Грабовського.

20 березня заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в аеропорту "Одеса" затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського. Він також підтвердив, що зазначений запис в Facebook розмістив не Грабовський.

За його словами, затриманий – громадянин України - зізнався в тому, що до викрадення Грабовського причетні спецслужби РФ. Матіос акцентував, що на спецоперацію з викрадення адвоката російська сторона направила "десятки тисяч доларів", в тому числі, на забезпечення зловмисників підробленими документами.