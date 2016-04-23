Смерть дитини в столичному аквапарку: з'явилися нові подробиці трагедії (відео)

У якийсь момент малюк залишився без нагляду і втопився, у зв'язку з цим 23 квітня аквапарк закрили, передає ТСН.

Зазначається, що у поліції наразі кваліфікують загибель в аквапарку як нещасний випадок. Попередня версія - дитина захлинулася в басейні. Усі відповіді має дати судмедекспертиза. Слідчі тим часом вивчають записи камер спостереження.

Повідомляється, що трагедія сталася у дитячому басейні. Кілька бригад швидкої намагалися реанімувати дитину близько години, проте зарадити не змогли.

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"Ми в будь-якому випадку зараз в рамках провадження маємо посекундно розуміти, що там відбувалося. Де хто перебував, де хто мав бути. Йдеться про адміністрацію закладу і про батьків. Рятувальники надавали допомогу, щоб хлопчика повернути до життя", - сказала речниця Нацполіції Оксана Блищик.

У свою чергу свідки трагедії розповідають, що дитина залишилася без нагляду. Водночас адміністратор аквапарку розповів, що рятувальник, який працював біля басейну, в якому втопився хлопчик, зараз відсторонений від роботи.

Власники розважального закладу - бізнесмени Гарі Корогодський та Олександр Мелодуд, які вчора прибули на місце практично одразу, сьогодні коментують ситуацію тільки в соціальних мережах. Там вони висловлюють співчуття родині хлопчика і обіцяють співпрацювати зі слідством.

Зазначимо, що вивчити ситуацію вже в понеділок пообіцяли в Держслужбі з питань охорони праці. Між тим, у зачинений через таку трагедію аквапарк сьогодні йдуть охочі розважитися.