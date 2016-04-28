У РФ слідчі почали викликати на допит читачів Бібліотеки української літератури

Про це УНІАН повідомило джерело, знайоме із ситуацією. "Днями викликали на допит похилого читача, хоча нам не повідомили, кого конкретно", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожСлідчі просять суд продовжити арешт директору Бібліотеки української літератури в Москві - адвокат

За його словами, на нараді в московській Бібліотеці іноземної літератури було озвучено, що на її базі планується створити Український центр.

"Фонди Бібліотеки української літератури хочуть передати у цей український центр, який створять при Бібліотеці іноземної літератури. Таким чином, позбудуться співробітників БУЛ і звільнять будівлю від книг. Знову все впирається в "площі", - сказав він.

При цьому співрозмовник УНІАН зазначив, що Бібліотека іноземної літератури закрила Турецький культурний центр, тільки-но у РФ виник конфлікт з Туреччиною.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітняв Бібліотеці української літератури заявили, що російські слідчі розшукують читачів бібліотеки, які брали книги про Голодомор та історію України. Згідно із запитом, слідчі вимагають надати анкетні дані читачів, які брали книги 18, 8 і 6 років тому. Слідчі розшукують читачів, які брали книги «Ментальність орди», «Україна або смерть», «Голод в Україні».

Раніше, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві пройшов обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Наталії Шаріної.

30 жовтня Шаріну було поміщено під домашній арешт строком на два місяці. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

14 грудня 2015 року пройшли обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

Пізніше суд продовжив термін домашнього арешту Шаріної до 28 квітня.

31 березня проти неї відкрили другу кримінальну справу - її звинувачують у розтраті.