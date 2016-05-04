Напад на співробітників одеського "7 каналу" кваліфікували як замах на умисне вбивство

Про це УНІАН повідомила співробітник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Кіра Голота.

Вона додала, що на даний час ведуться оперативно-слідчі заходи для пошуку підозрюваних у нападі на двох операторів і журналіста.

Голота зазначила, що за фактом події відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією «замах на умисне вбивство» (ст. 115 та ст. 15) Кримінального кодексу України.

Як повідомили у відділі, правоохоронці встановили особу власника автомобіля Honda, яким учора до офісу телеканалу на вулиці Старопортофранківській приїхали зловмисники.

«Ним виявився житель міста Білгород-Дністровський Одеської області. Рушниця, з якої стріляли, теж зареєстрована на цю людину», - додали у відділі.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня до чергової частини Приморського відділу поліції від журналістів телеканалу надійшло повідомлення, що на його співробітників напали троє невідомих, які приїхали автомобілем Honda. Під час спілкування між працівниками ЗМІ та чоловіками виникла бійка, в ході якої один із них вистрілив у бік журналістів з помпової рушниці. Після цього зловмисники зникли на автомобілі.

Постраждалих каретою швидкої допомоги доставили до медичної установи.

Згідно з повідомленням «7 каналу», напад стався біля входу в редакцію по вулиці Старопортофранківській, 99. У результаті пострілу з помпової рушниці поранення дістав журналіст, у операторів – травми іншого характеру.