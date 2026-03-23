Росія може готувати новий масований удар, є інформація від розвідки, - Зеленський

Президент України зазначив, що вже були дані розпорядження для сил ППО.

Росія сьогодні, 23 березня, може завдати масованого удару по Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"І, будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар", - зазначив він.

"Відповідні наші розпорядження для сил ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну", - наголосив президент.

Минулий масований удар по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряні Сили зафіксували 498 засобів повітряного нападу, з них збили 460 цілей.

У Повітряних Силах зазначали, що, зокрема, ворог задіяв 2 протикорабельні ракети "Циркон", 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 25 крилатих ракет "Калібр", 24 крилаті ракети Х-101, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 430 ударних БпЛА (250 із них – "Шахеди").

Протиповітряною обороною було збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.

Основним напрямком удару стала Київщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

