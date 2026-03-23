Графіки на 24 березня: чи будуть вимикати світло у вівторок

Причиною часткових обмежень споживання електроенергії є збройна агресія РФ.

У вівторок, 24 березня, у більшості регіонів України з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Також з 06:00 до 24:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", – йдеться у повідомленні компанії.

Там додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

За інформацією УНІАН, у суботу, 21 березня, в Києві спостерігалися перебої з електропостачанням і водою. У міській державній адміністрації пояснили, що це сталося через аварійну ситуацію. Водночас у мережі писали про критично низький рівень напруги на Лівому березі – в окремих районах показники падали до двозначних значень.

Нагадаємо також, що внаслідок нещодавніх російських ударів Чернігів і значна частина області залишилися без електропостачання. Пошкоджень зазнав важливий енергетичний об’єкт у Ніжинському районі. У результаті без світла опинилися близько 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах.

