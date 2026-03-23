Війна в Ірані або в Україні: у Chevron розповіли, що завдало нафтовим ринкам більшої шкоди

Відновлення ланцюгів постачання після повного відкриття Ормузької протоки займе ще деякий час.

Війна в Ірані завдала світовим нафтовим ринкам навіть більше шкоди, ніж передбачалося. Про це з посиланням на генерального директора Chevron Майка Вірта повідомляє Politico.

"У нас зараз є багато нафти та газу, які не надходять на ринок, – сказав Вірт на конференції CERAWeek у Х’юстоні. – Фізичні ланцюги постачання не реагують миттєво, тож навіть якщо протока колись відкриється, відновлення запасів нафти потрібних сортів і відповідних видів палива займе час".

Вірт вважає, що атаки Ірану на танкери з нафтою завдали більшої шкоди ринкам нафти та газу, ніж війна Росії проти України. Азійські країни вже відчувають брак дизельного пального та авіаційного гасу. Війна також затримала поставки СПГ (скрапленого природного газу), добрив та інших товарів.

За словами Вірта, оцінка завданої шкоди буде справжнім викликом для світових еліт. "Невідомо, скільки виробництва було зупинено, і наскільки серйозно постраждали деякі об’єкти", – сказав він.

У свою чергу, міністр енергетики США Кріс Райт зазначив, що порушення постачань нафти й газу будуть "короткостроковими", але водночас закликав компанії нарощувати виробництво.

"Ціни зросли, щоб дати сигнал усім, хто може виробляти більше: будь ласка, виробляйте більше", – зазначив американський високопосадовець.

Війна в Ірані – останні новини

Нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, що розпорядився тимчасово призупинити удари по енергетичних об'єктах Ірану на п’ять днів.

За словами Трампа, протягом останніх двох днів США та Іран провели "дуже хороші та продуктивні" переговори щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. Він додав, що ці перемовини триватимуть ще близько тижня.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз закликав держави-члени терміново почати заповнення газових сховищ, щоб запобігти дефіциту та різкому зростанню цін на енергоносії на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Вас також можуть зацікавити новини: