Скрябін написав пісню «Повінь»

Українські артисти зняли кліп на пісню «Повінь» з метою зібрати кошти для допомоги постраждалим від повені в західних областях України. Слова і музику до пісні написав Андрій Кузьменко (Скрябін), аранжування Володимира Бебешка.

У проекті, окрім Скрябіна, взяли участь Таїсія Повалій, Олександр Пономарьов, Дмитро Клімашенко, Сашко Положинський, Тарас Чубай, група XS та інші.

Як розповів Андрій Кузьменко, в кліпі кадри хроніки страшного катаклізму на західній Україні перемежовуватимуться з інформацією про те, яким способом можна допомогти постраждалим від повені. Андрій відзначив, що на цю ідею його наштовхнув досвід Польщі, яка 12 років тому за допомогою подібного кліпу зібрала величезні кошти для потерпілих від стихії.

З понеділка кліп з`явиться в ефірі багатьох загальнонаціональних каналів, зокрема ICTV, «Новий канал», «СТБ», M1.

Комсомольская правда в Украине