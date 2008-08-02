Поїзд зіткнувся з комбайном

В суботу в другій половині дня в Синельниковському районі Дніпропетровської області на нерегульованому залізничному переїзді зіткнулися пасажирський потяг номер 70 Москва-Бердянськ та комбайн, внаслідок якого загинув комбайнер.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві з надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася о 16:40. Рух поїздів у зв’язку з цим було припинено до 19:20.

Водночас в МНС не уточнили, яка кількість потягів була змушена зупинити свій рух через надзвичайну пригоду.