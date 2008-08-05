Проти депутата БЮТ порушили кримінальну справу

Проти депутата Тернопільської обласної ради від БЮТ, який погрожував зброєю працівникам готелю, порушено кримінальну справу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник прокурора Тернопільської області Григорій ГУЛЕВСЬКИЙ, справу порушено за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України “хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї”. За його словами, за такі дії законодавство передбачає позбавлення волі на 3-7 років.

Запобіжного заходу до затриманого не застосовували. Як пояснив Г.ГУЛЕВСЬКИЙ, депутат має сім’ю, бізнес, і слідчі переконані, що він не втече.

Зброю у депутата вилучено. “Зараз вона виступає як речовий доказ”, — зауважив Г.ГУЛЕВСЬКИЙ.

Чи матиме право депутат в подальшому користуватися зброєю, залежатиме від рішення сектору дозвільної системи управління громадської безпеки, яке надає такі дозволи, зауважив заступник прокурора. При цьому він погодився, що під час інциденту у готелі депутат порушив правила користування і поводження зі зброєю.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня у селі Смиківці неподалік Тернополя правоохоронці затримали депутата облради, який погрожував зброєю працівникам готелю “Глобус”. У нього було вилучено мисливську зброю – перероблений АК-МС-47 та газовий пістолет.

Під час інциденту ніхто не постраждав, матеріальних збитків також не завдано.