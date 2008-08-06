У Музеї Стіни відкрилася виставка, присвячена Голодомору

У Берліні відкрилася виставка «Реквієм», присвячена Голодомору 1932-1933 років.

Як передає “Німецька хвиля”, на виставці представлено роботи відомого українського художника Валерія ФРАНЧУКА. Організаторами заходу виступають Посольство України у ФРН і Центральний союз українців у Німеччині.

Виставка проходить у Музеї Стіни в центрі Берліна, який для німців є символом об’єднання нації. Організатори вважають, що виставка, присвячена Голодомору, – це не політична акція, а просто візуалізація трагічного відрізку історії українців. Зокрема, як зазначив представник Міністерства закордонних справ Німеччини Віллі ЕЛЬБЕРТ, «я не думаю, що Голодомор – це політика. Передусім це пам`ять народу».

Виставка триватиме в берлінському музеї до кінця серпня.