Уряд США виділив Україні 50 тис. доларів допомоги на подолання наслідків повені.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві США в Україні.

Кошти буде переказано неурядовій організації "Міжнародна допомога і розвиток", яка надаватиме допомогу постраждалим від стихії, координуючи свої дії з урядом України.

Працівники Посольства та НДО відвідали затоплені райони Західної України, аби на власні очі побачити ситуацію та провести необхідні підрахунки.

Заступник голови місії США Джеймс ПЕТІТ та інші офіційні представники США відвідають регіон цього тижня з метою координації допомоги з боку уряду США.

Американська торгова палата організовує збір коштів від компаній США, що працюють в Україні, і розповсюдить допомогу, порадившись з Посольством США в Україні.