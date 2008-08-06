Тимошенко: постраждалі мають вибрати один з п'яти проектів

Уряд затвердив п`ять типових проектів будинків для будівництва постраждалим у результаті повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Вся ця проектна документація буде передана місцевій владі, потерпілі сім`ї повинні будуть вибрати один з п`яти проектів, і вони безкоштовно одержать всю документацію. Їм не знадобиться навіть одного дня для того, щоб цю типову документацію погоджувати, затверджувати, просити дозволу, затверджувати проекти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, проекти пропонують різні типи будинків. «Будинки дуже якісні. Є такі, які будуватимуться з цегли, є з дерева. Є однокімнатні будинки і багатокімнатні», - уточнила вона. Прем`єр-міністр додала, що уряд затвердив проекти будинків площею від 35 до 80 квадратних метрів.