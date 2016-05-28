Муженко: Загроза військового характеру існує не тільки на Донбасі, ми розглядаємо кілька сценаріїв

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

«Ми представляємо нашим партнерам на різних рівнях документальне підтвердження присутності російських військ і говоримо про загрози Україні не тільки з південно-східного напрямку, не тільки Донбасу, а взагалі, і на сьогодні ці загрози достатньо серйозні. Не правильно розуміти, що загроза військового характеру Україні існує тільки на Донбасі. Ні», - зазначив Муженко.

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Начальник Генштабу пояснив, що, зокрема, в Криму «нарощується військова присутність, вдосконалюється інфраструктура, проводяться навчання, розгортаються нові військові частини і нові бази на Сході – в районі Богучара, Воронежа, Смоленська (територія Росії) формуються потужні об’єднання».

«Є низка серйозних загроз не тільки на південно-східному, а й на інших напрямках», - наголосив він.

За словами Муженка, на сьогодні розглядається кілька сценаріїв, в тому числі і «можливість широкомасштабної агресії щодо України».

«І ми до цього готуємося, ми відпрацьовуємо відповідні плани, проводимо підготовку військ, відновлюємо озброєння і таке інше. Це дуже поганий сценарій, але ми змушені, ми повинні його розглядати, опрацьовувати, проводити відповідні навчання для адекватного реагування на цю загрозу», - підкреслив начальник Генштабу.

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Говорячи про російську присутність на Донбасі, Муженко повідомив, що загальна цифра становить «приблизно 40 тисяч всіх разом: найманців та приблизно 6-7 тисяч військовослужбовців регулярних російських збройних сил».

Повний текст інтерв’ю можна прочитати на сайті УНІАН.