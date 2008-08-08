ООН думає, що українці зашироко відкрили рот

Постійний координатор ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛ назвав передчасними повідомлення українських ЗМІ про можливу суму допомоги Організації Об’єднаних Націй потерпілим від стихії регіонам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ф.О’ДОННЕЛ заявив вчора на Прикарпатті, де перебуває з групою експертів.

За словами Ф.О’ДОННЕЛА, у даний час ООН ще не оцінила потреби України у допомозі.

«У засобах масової інформації вже з’явилися деякі цифри щодо можливої допомоги, яку планує дати Організація Об’єднаних Націй, і звучала така цифра як півмільйона доларів. Але насправді це лише бачення української сторони. Думаю, що офіційної інформації щодо цього ще не надходило», - наголосив Ф.О’ДОННЕЛ.

«На даний момент ми не вважаємо, що є потреба у міжнародній загальній терміновій допомозі як у разі катастрофи, - сказав представник ООН. – В першу чергу, через те, що ми бачимо, що уряд України робить добру роботу. Але в той же час ми бачимо, що напевне є потреба в дуже конкретній допомозі, в конкретних моментах, і ми саме приїхали сюди для того, щоб побачити, де саме ця допомога потрібна».

Як повідомляв УНІАН, експерти ООН з метою вивчення ситуації побували у постраждалих від повені Надвірнянському і Верховинському районах Івано-Франківської області.