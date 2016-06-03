СБУ домовилась активніше співпрацювати з Моніторинговою групою ООН

Про це начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив в коментарі журналістам за підсумками сьогоднішньої двосторонньої зустрічі.

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"Домовилися про те, що будемо далі продовжувати діалог, що будемо інтенсифікувати спілкування з Моніторинговою місією, яка перебуває в Україні на запрошення українського уряду. Ми також домовилися, що будемо обмінюватися інформацією з багатьох питань - і щодо обміну полоненими, і з питань, які стосуються обвинувачень правоохоронних органів, державних структур України щодо порушення прав людини", - сказав Ткачук.

За його словами, в ході зустрічі Шимонович передав СБУ 10 примірників 14-го звіту ООН щодо дотримання прав людини в Україні.

Як зазначив представник спецслужби, СБУ залучалося до опрацювання цих документів, але дуже не тривалий час.

"Ми мали можливість протягом минулої суботи та неділі висловити свої зауваження до попереднього тексту чотирнадцятої доповіді. Ми, звичайно, працювали дуже напружено, в оперативному режимі, але не встигли відповісти на всі ці запитання, які виникали, і які наразі є в доповіді", - зазначив Ткачук.

Він також зауважив, що представник ООН поінформував СБУ про те, що представникам місії не вдалося потрапити на територію так званої "ЛНР", а також зустрітися із заручниками, яких утримують на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей.