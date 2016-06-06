На голову Миколаївської ОДА готував замах прихильник "Новоросії", прокуратура почала розслідування

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

З травня по серпень 2014 року підозрюваний разом з невстановленими особами готував вчинення теракту і вбивство голови Миколаївської ОДА Вадима Мерікова з метою залякування мирного населення та дестабілізації ситуації в регіоні.

Читайте такожСуд заарештував чоловіка, який напав на дружину Турчинова

Крім того, у березні 2015 року він за змовою з іншою, засудженою людиною, поширював в інтернеті заклики блокувати розпорядження уряду України та місцевої влади, вступати в ряди армії т. н. "Новоросії".

3 червня 2016 р. Центральний районний суд Миколаєва задовольнив відповідне клопотання слідчого УСБУ області та дозволив провадження щодо підозрюваного, який оголошений в розшук, спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.