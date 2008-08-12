Міноборони України веде переговори з компаніями США

Міністерство оборони України веде переговори з компаніями США для відкриття кредитної лінії у 1 млрд. 570 тис. доларів на будівництво житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, про це заявила директор Департаменту будівництва Міністерства оборони України Тетяна АМОСОВА на нараді з питань забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ у 2008 році.

Говорячи про перспективні шляхи вирішення житлового питання, Т.АМОСОВА наголосила на залученні іноземних кредитних ресурсів.

За її словами, такі кредити вже погодилася надати Чеська кредитна компанія на суму 1 млрд. євро, починаючи з 2009 року.

Також директор Департаменту будівництва зауважила, що доволі плідною має стати співпраця із південнокорейськими компаніями, які мають досвід забудови звільнених військових містечок.

Крім того, за словами Т.АМОСОВОЇ, Департамент будівництва веде переговори із відповідними структурами у США щодо відкриття Міністерству оборони України кредитної лінії на суму 1 млрд. 570 млн. грн., що дозволить побудувати близько 75 тисяч квартир і повністю зняти проблему забезпечення військовослужбовців службовим житлом на найближчі 50 років. У зв’язку з цим Т.АМОСОВА зауважила, що погасити цей кредит Міноборони зможе протягом 15 років.