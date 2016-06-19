Військові заперечують свою причетність до обстрілу мосту на Житомирщині

Селяни переконані, що снаряд прилетів із сусіднього полігона десантників, де саме тривали навчання, повідомляє ТСН.ua.

"До мосту тепер справжнє паломництво. Люди їдуть цілими родинами подивитися, куди влучив боєприпас. Приїжджають і фотографують руїни. Від розриву снаряду бетонна плита старого мосту розкололася навпіл. Зовсім неподалік від місця розриву газопровід, який проходить над річкою. Те, що його не посікло осколками, просто диво", - йдеться у повідомленні.

Голова району каже, що поруч із місцем вибуху є п'ятиповерхівка, дитячий будинок і дорога. Каже, після вибуху сюди одразу приїхали з полігону військові. Вибухотехніки знайшли уламки від снаряду.

"Військові приїхали, дивилися, оглядали міст. Пізніше знайшли уламки від снаряду на цьому мосту. Після цього вони поїхали", - розповів голова Житомирської райдержадміністрації Сергій Микитюк.

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На полігоні високомобільних десантних військ біля села Дениші дійсно були навчання артилеристів. Це підтвердив прес-секретар ВДВ. Однак, що снаряд міг прилетіти з полігону – він заперечує.

"Тривали планові навчання артилерійських підрозділів, під час яких особовий склад виконував завдання із суворим дотриманням правил безпеки. Експертиза дасть відповідь, що це за вибуховий пристрій. Ми це не підтверджуємо", - наголосив прес-секретар ВДВ ЗСУ Руслан Лінник.

Що у сільський міст влучив снаряд – уже підтверджено. Тепер встановлюють, чий.

"Встановлено що це снаряд 122 мм. Також військовою прокуратурою житомирського гарнізону дано доручення військовій службі правопорядку щодо проведення перевірки встановлення обставин причин та умов, що сприяли даній події. Крім того, командуванням високомобільних десантних військ проводиться службове розслідування", - розповів представник військової прокуратури Віталій Клопотовський. Там обіцяють уже найближчим часом оприлюднити висновки експертизи і, якщо встановлять, що снаряд таки дійсно прилетів з полігону, тоді відкриють кримінальне провадження.