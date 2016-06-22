Грицак розповів про бойовиків ІДІЛ, які їдуть в Україну з Росії
19 із 25 терористів "Ісламської держави" приїхали в Україну з Росії.
Про це в інтерв'ю виданню Ліга.net розповів голова СБУ Василь Грицак.
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"19 із 25 затриманих в минулому році на території України представників терористичної організації "Ісламська держава" прибули в Україну з території Росії", - сказав Грицак
За його словами, хтось із них родом з Таджикистану, хтось з інших країн.
"Але всі вони заїхали з території РФ. І при цьому я не чув про великі успіхи у боротьбі з ісламським фундаменталізмом або міжнародним тероризмом у Росії — це вільна для терористів територія", - підсумував глава СБУ.
Зазначимо, що раніше Грицак розповів також про затриманого в Україні члена Аль-Каїди – громадянина Туреччини, який зараз чекає екстрадиції на батьківщину.