Грицак розповів про бойовиків ІДІЛ, які їдуть в Україну з Росії

Про це в інтерв'ю виданню Ліга.net розповів голова СБУ Василь Грицак.

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"19 із 25 затриманих в минулому році на території України представників терористичної організації "Ісламська держава" прибули в Україну з території Росії", - сказав Грицак

За його словами, хтось із них родом з Таджикистану, хтось з інших країн.

"Але всі вони заїхали з території РФ. І при цьому я не чув про великі успіхи у боротьбі з ісламським фундаменталізмом або міжнародним тероризмом у Росії — це вільна для терористів територія", - підсумував глава СБУ.

Зазначимо, що раніше Грицак розповів також про затриманого в Україні члена Аль-Каїди – громадянина Туреччини, який зараз чекає екстрадиції на батьківщину.