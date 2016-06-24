На Харківщині впав гелікоптер MI-2, є постраждалі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався напередодні на аеродромі «Коротич» Харківського аероклубу під час проведення відкритого чемпіонату України з гелікоптерного спорту. Гелікоптер МІ-2 (належить акціонерній компанії «Мотор Січ») впав з висоти близько 3 м без подальшого горіння.

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Внаслідок падіння постраждали двоє людей. Їх з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано. Причини падіння встановлюються.