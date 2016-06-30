МОЗ дозволило безперешкодний допуск відвідувачів до пацієнтів у відділеннях реанімації

Про це йдеться в наказі МОЗ від 15 червня 2016 року № 592 «Про затвердження Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії», який сьогодні оприлюднено в "Офіційному віснику України".

Документом передбачено, що заклад охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити пацієнтам, які перебувають на лікуванні у ВІТ, право на допуск до них відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня.

Читайте такожДніпропетровська обласна дитяча лікарня отримала два найсучасніші апарати штучної вентиляції легенів

Також передбачено, що особи, які не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск до пацієнта-дитини за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини або законних представників.

Відповідно до порядку допуску, одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта у ВІТ без часових обмежень. При цьому в палаті ВІТ біля одного пацієнта одночасно можуть знаходитися не більше двох відвідувачів. «У виключних випадках за рішенням лікуючого або чергового лікаря до ВІТ може бути допущена більша кількість відвідувачів», - зазначено в документі.

В наказі сказано, що відвідувачі зобов’язані утримуватись від відвідування пацієнта, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров’я пацієнтів ВІТ. При цьому зазначається, що відвідувачі не допускаються до ВІТ у випадку гострих проявів інфекційних захворювань, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, про що медичними працівниками робиться відповідний запис в медичній документації в установленому законодавством порядку.

Читайте такожВР визнала незадовільною роботу МОЗ у реформуванні своєї галузі

Відповідно до наказу, відвідувачам категорично заборонено втручатися в роботу обладнання ВІТ, будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування.

«У випадку порушення відвідувачем вимог, встановлених цим порядком, допуск такої особи до пацієнта може бути обмежений за рішенням лікуючого або чергового лікаря до моменту усунення відвідувачем порушень, що призвели до такого обмеження. Медичні працівники не повинні зловживати зазначеним правом та мають забезпечити, щоб рішення про обмеження були адекватними та пропорційними наявним ризикам», - йдеться в документі.