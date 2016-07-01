В МЗС заявили, що відвідувати турецькі курорти безпечно

Про це заявив глава департаменту політики та комунікації МЗС Олексій Макєєв. "Сьогодні в Туреччині посилений рівень безпеки, чергують поліцейські, військові, всі зі зброєю, але МЗС України не дає зараз ніяких попереджень та рекомендацій не відвідувати цю країну. Тобто можна летіти на курорти, за запевненням наших турецьких колег. Безпосередньої загрози туристичному бізнесу зараз немає", - сказав Олексій Макєєв в ефірі 5 каналу.

Читайте такожТуреччина збільшила термін безвізового перебування для громадян України

Щодо трьох українців, які були поранені внаслідок теракту в Стамбулі 28 червня, то вони виписані з лікарень і скоро будуть відправлені додому, повідомив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, в результаті атаки терористів-смертників в аеропорту Стамбула загинули 43 людини, ще понад 230 осіб отримали поранення. Серед загиблих - громадянка України Лариса Цепакова. Ще троє українців отримали поранення.