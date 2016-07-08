НАБУ оприлюднило докази причетності адвоката у "газовій справі" Циганкова до фіктивних фірм (інфографіка)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

Зокрема, Бюро оприлюднило копію відомостей щодо IP-адрес управління системою «Клієнт-банк» 5 фіктивних підприємств: ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Одін Груп Сервіс» та ТОВ «Центр Паритет».

Через рахунки вказаних фірм у період з 13 жовтня 2014 року по 26 березня 2015 року було здійснено 134 операції на загальну суму більш ніж 198 млн грн. Причому 58 транзакцій були здійснені з використанням IP-адрес, які надавались адвокату Циганкову.

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В НАБУ зауважили, що телекомунікаційні послуги надавалися за адресою офісу Циганкова, що розташований у м. Києві по вул. Мечникова 3. Саме там 5 липня детективами НАБУ було проведено обшук.

Крім того, оприлюднено копію довідки від провайдера та копію договору про надання телекомунікаційних послуг Циганкову.

«Таким чином, отримані документи вказують, що з офіса Циганкова А.І. здійснювалось управління фінансовими операціями низки підприємств з ознаками фіктивності, які займалася конвертацією в готівку коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», - наголосили в НАБУ.

В Бюро підкреслили, що підстави для обшуків приміщень Циганкова не мають нічого спільного з його діяльністю як захисника народного депутата Олександра Онищенка.

«Він (Циганков – УНІАН) радше є одним із його можливих спільників, який зі свого офісу здійснював безпосереднє управління коштами, отриманими внаслідок злочинної діяльності з перепродажу державного газу», - вважають в антикорупційному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка завдала збитків державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування". Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання й арешт. Відомо, що екс-депутат перебуває за межами України, його місце перебування встановлюють.

Повідомлялося, що в усіх адвокатів у справі Онищенка провели обшуки. У НАБУ заявили, що обшуки у адвокатів Онищенка проведено через можливу причетність їх до ”газової схеми”. Адвокати стверджують, що обшуки відбувалися з грубими порушеннями.

7 липня у НАБУ заявили, що в ході досудового розслідування діяльності створеної депутатом Онищенком злочинної організації викрила злочинну групу, що діяла під прикриттям осіб, які мають свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

«Зазначені особи, прикриваючись гарантіями, наданими їм законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», здійснювали реєстрацію фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та супроводжували їх незаконну діяльність, спрямовану на конвертацію в готівку коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зауважують, що вказаною діяльністю за даними слідства займалися, зокрема, адвокати Андрій Циганков, Копусь та Маковський. На причетність до вказаного злочину перевіряються й інші особи, в тому числі й адвокати.