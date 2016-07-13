Україна відреагувала на вивезення до Москви картин Айвазовського з окупованого Криму

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Мінкультури.

"Через грубе порушення РФ всім норм міжнародного законодавства, включаючи ті, які випливають з окупації ними частини території України, наша держава позбавлена можливості будь-якого контролю за збереженням культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях, а особливо тих, які є складовою державної частини музейного фонду України", - зазначили в міністерстві.

"Ми ще раз наголошуємо, що відповідно до статті 5 Гаазької конвенції 1954 року, країна-окупант має докладати можливих зусиль для забезпечення охорони і збереження культурних цінностей території, що окупує", - наголошується у заяві.

Читайте такожПродана на аукціоні Christie's картина Айвазовського не з музею окупованого Криму - Мінкульт

Відтак, заявили в Мінкульті, "Україна закликає широку міжнародну спільноту, відповідні відомства іноземних держав та країн-членів міжнародних організацій призупинити співробітництво з російськими установами в сфері культури, якщо таким російським установам передаються рухомі культурні цінності, які незаконно вивозяться з території АР Крим та м. Севастополя, а також призупинити проведення іноземних виставок у таких російських музеях та виставок експонатів російських музеїв за кордоном".

Як повідомлялося, російські окупанти вивезли із Криму до Москви 38 картин мариніста Івана Айвазовського.

За словами "міністра культури" Криму Аріни Новосельської, картини Айвазовського відправлені у Третьяковську галерею на всеросійську виставку.