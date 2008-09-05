Внутрішні війска треба реформувати в Національну гвардію МВС

Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією підтримує проект закону про Національну гвардію Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України, законопроект (реєстр.№2470) передбачає реформування Внутрішніх військ МВС України і перетворення їх на Національну гвардію МВС України.

Автор проекту, народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ пропонує "законодавчо визначити статус Національної гвардії МВС України як системи частин та військових з’єднань, основним завданням яких є охорона і оборона важливих об’єктів, участь в охороні громадського порядку, а також виконання інших завдань, що вимагають постійної оперативної готовності та підвищеної мобільності тощо".