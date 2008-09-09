На кордоні України з Молдовою стріляли

На кордоні з Молдовою прикордонники Чернівецького прикордонного загону затримали вантаж контрабандного спирту з Молдови.

Щоб змусити контрабандистів зупинитися, охоронцям кордону довелося стріляти, повідомив журналістам начальник Чернівецького прикордонного загону Микола МАЦИШИН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, 6 вересня дві вантажівки “Мерседес”, які супроводжував легковик, затримав прикордонний наряд посту “Подвірне” за 300 м від лінії державного кордону на території України (Кельменецький район, Чернівецька область).

За словами М.МАЦИШИНА, вантажівки з молдавськими номерами під керуванням трьох громадян сусідньої держави рухалися вглиб території України. На вимогу зупинитися вони не зреагували і «навіть спробували наїхати на прикордонників», тому довелося здійснити попереджувальний постріл з автомата. Після цього автомобілі зупинилися і порушників було затримано.

У вантажних машинах виявили 27 діжок ємністю по 200 літрів зі спиртом. Загальна кількість вилученого спирту становить майже 5,5 тонн.

Вилучений контрабандний спирт прикордонники передали працівникам Кельменецької митниці, а порушників затримали.

Начальник Чернівецького прикордонного загону додав, що зараз триває оцінка контрабанди і за її результатами буде прийматися рішення щодо порушення кримінальної справи. У розслідуванні беруть участь українці разом зі своїми колегами з Молдови.