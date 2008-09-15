Українців серед загиблих в ДТП в Єгипті немає

Громадян України серед загиблих внаслідок аварії туристичного автобуса 15 вересня поблизу м. Рас Судр (Сінайський півострів) немає.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Посольства України в Арабській Республіці Єгипет.

Четверо українських туристів отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарень м. Каїр та м. Шарм-Аль-Шейх. (Раніше повідомлялося, що серед загиблих є один громадянин України).

На виконання доручення Департаменту консульської служби, Посольство України в АРЄ відрядило до місця госпіталізації українських громадян співробітників консульського відділу з метою з’ясування обставин аварії та надання допомоги співвітчизникам.

Cправа перебуває на контролі у Посольстві України в Єгипті та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня поблизу м. Рас Судр автобус, який перевозив іноземних туристів, у тому числі 6 громадян України, зіштовхнувся з вантажним автомобілем.

Внаслідок ДТП 12 осіб загинули (7 іноземних громадян і 5 громадян Єгипту) та 37 отримали поранення.