Півмільярда на авіапром, включно з проектом Ан-70

У проекті державного бюджету на 2009 рік передбачено витрати за бюджетною програмою "Виконання заходів Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року, зокрема через механізм здешевлення кредитів" у розмірі 500 млн. грн.

Про це сказано в додатку до проекту закону про державний бюджет на 2009 р., внесеному урядом до Верховної Ради та зареєстрованому 15 вересня.

Кошти передбачено виділити Мінпромполітики.

Згідно із пояснювальною запискою до проекту, зокрема, ці бюджетні асигнування із загального фонду буде спрямовано на реалізацію завдань і заходів Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості на період до 2010 року, а також на виконання необхідних заходів після створення військово-транспортного літака Ан-70.