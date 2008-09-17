В Україні буде створено вертолітнобудівний консорціум

На базі Закарпатського вертолітного об`єднання буде створено вертольотобудівний консорціум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу на тему: "Крила України" заявив перший заступник міністра промислової політики Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ.

За його словами, близько 20 державних і приватних підприємств висловили готовність взяти участь у створенні вертольотобудівного консорціуму. «Метою цього об`єднання є серійне виробництво в Україні легкого вертольота», - сказав В.НЕМИЛОСТИВИЙ і додав: «Входження підприємств до консорціуму відбуватиметься на добровільних засадах. Міністерство займається цим процесом, але не втручається в нього».

Заступник міністра також повідомив, що між підприємствами, зацікавленими в створенні консорціуму, вже існує домовленість про те, що базовим виробництвом стане державне підприємство Закарпатське вертолітне об`єднання. «Також до консорціуму увійде приватне конструкторське бюро «Вертикаль», у якого вже є напрацювання власного вертольота КТ-112, випробування якого заплановані на цей рік», - сказав В.НЕМИЛОСТИВИЙ

Він висловив надію, що в 2009 році держава знайде кошти на фінансування проекту, метою якого є початок серійного виробництва українського вертольота в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в церемонії презентації легкого багатоцільового вертольота КТ-112 «Кадет», розробленого конструкторським бюро «Вертикаль» на Бородянському авіаційному заводі «ТЮССЕ».

Президент висловив надію, що до жовтня процес сертифікації вертольота буде завершено і почнеться його серійне виробництво. За словами глави держави, характеристики нового «міського вертольота» дозволяють йому бути на найвищому рівні у своєму класі. Також Президент зазначив, що існують домовленості про комерційні закупівлі цього вертольота.

За словами конструкторів вертольота, його ринкова вартість становитиме приблизно 200-400 тис. доларів США. Це легкий багатоцільовий вертоліт, який можна використовувати для моніторингу водоймищ, водозаборів, радіаційної обстановки, патрулювання лісових масивів, нафто- і газопроводів, залізничних і автомобільних колій тощо; для вантажопасажирських перевезень, сільськогосподарських і рятувальних робіт, кіно-, фото- і відеозйомки.