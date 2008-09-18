Представники БЮТ I ПР зарубали законопроект, пiдтриманий Мiнфiном

17 вересня Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва відхилив законопроект про введення рентних платежів за виробництво залізної руди, автором якого є народний депутат Ігор ПАЛИЦЯ. Про це УНІАН повідомило джерело у ВР.

За даними джерела, більшість членів комітету проголосували проти Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», що передбачає встановлення рентних платежів за виробництво залізняку. Зокрема, за словами співбесідника агентства, з критикою законопроекту виступили голова Комітету, член фракції БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА і голова підкомітету з питань підприємництва Михайло ЧЕЧЕТОВ (фракція Партії Регіонів).

Як повідомляв УНІАН, раніше даний законопроект був підтриманий Міністерством фінансів України.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, сприятлива кон`юнктура світового ринку залізорудної сировини, дозволяє власникам гірничо-збагачувальних комбінатів України постійно збільшувати ціни.

За даними автора законопроекту, рівень рентабельності продукції реалізованого залізорудного концентрату складає 300% і більш.

У пояснювальній записці наголошується, що основою технологічного процесу виробництва залізорудної сировини є розробка покладів руди, яка містить компоненти заліза. «Саме завдяки доступу до природних ресурсів гірничо-збагачувальні підприємства отримують значні прибутки від своєї діяльності. Враховуючи обмеженість таких ресурсів, а також складність входу в ринок нових виробників залізорудної сировини, гірничо-збагачувальні підприємства отримують сприятливі умови для збільшення вартості залізорудної сировини і нарощування прибутку. У таких умовах гірничо-збагачувальні підприємства України отримують надприбутки», - підкреслюється в тексті документа.

При цьому, переконаний І.Палиця, на сьогоднішній день в Україні відсутні механізми перерозподілу надприбутків гірничорудних підприємств на користь держави, тоді як в інших країнах передбачено стягнення спеціальних рентних платежів з підприємств, що добувають корисні копалини.

«Враховуючи вищевикладене, пропонується впровадити рентний платіж за видобування руди, яка містить компоненти заліза», - підсумовує автор законопроекту.

Передісторію питання дивіться тут