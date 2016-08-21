"Обдурений Крим": у Сімферополі розігнали мітинг проти російських окупантів (відео)

Як повідомляє "Эхо Москви", захід під назвою "Обдурений Крим" повинен був пройти в Сімферополі в суботу.

Організатори заявляли про намір вивести на площу до 1000 людей, в кримських ЗМІ були опубліковані фотографії офіційних листів МВС і міської адміністрації про погодження публічної акції.

Згодом, втім, там же з'явилися повідомлення про те, що захід влада проводити не дозволяє.

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"У підсумку, якщо зважати на відеозаписи з місця подій, в сквер перед Палацом профспілок вийшли десятки людей, туди ж прибув наряд поліції, який вимагав не починати мітинг", - йдеться в повідомленні.

Організатори показували їм документи і розповідали про закони, але у відповідь правоохоронці повторювали одну фразу: "Вас ввели в оману, захід не погоджено".

У підсумку акцію проводити не стали, кілька активістів було затримано.

Організатори мітингу "Обдурений Крим" направили президенту Росії Володимиру Путіну заяву, в якій вони звинувачують регіональну владу в корупції, некомпетентності і в обмані громадян.