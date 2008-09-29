Київ перетворився на «мекку» для іноземних злодіїв у законі?

Співробітники столичної міліції минулого тижня затримали 15 вірменських злодіїв у законі, які проводили в українській столиці так зване «злодійське зібрання».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив начальник ГУ МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА.

За його словами, у затриманих було вилучено три одиниці вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що 27 вересня у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві повідомили про затримання та депортацію з України вже третього за поточний рік грузинського злодія в законі.