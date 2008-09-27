Грузинським "злодіям в законі" у Києві медом намастили?

Сьогодні співробітники столичної міліції затримали у Дарницькому районі грузинського "злодія в законі", якого кілька років тому було "короновано" у Грузії.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, затриманий мешкав в українській столиці та спеціалізувався на "кришуванні" груп кишенькових злодіїв, до складу яких входили вихідці з Кавказського регіону.

За інформацією ЦГЗ, затриманий проживав у Києві за паспортом громадянина України, який був начебто виданий йому в Харкові. Втім, у правоохоронців є підозра, що цей документ підроблений. За словами співрозмовника агентства, вважати таким чином міліції дає підстави той факт, що, за отриманою від грузинських колег інформацією, затримана особа є громадянином Грузії, уродженцем Тбілісі і має зовсім інше ім’я, ніж вказане у його українському паспорті.

Разом з тим, у ЦГЗ зауважили, що після проведення необхідних слідчих дій затриманого буде екстрадовано до Грузії, де за місцевими законами "злодію в законі" автоматично загрожує позбавлення волі на термін до 10 років, якщо він не відмовиться від свого "кримінального звання".

Зауважимо, що у 2008 році це вже буде третій депортований з України саме грузинський злодій у законі. Причому усіх трьох упіймали саме в Києві

4 квітня Головне управління боротьби з організованою злочинністю МВС України і УБОЗ ГУМВС України в Києві повідомили, що за день до того у столиці був затриманий громадянин Грузії Фрідом СУЛАКВЕЛІДЗЕ, відомий у кримінальному світі як «злодій у законі» на прізвисько “Гоча”.

Як йшлося у повідомленні прес-служби ГУБОЗ МВС України, Ф.СУЛАКВЕЛІДЗЕ видворили з території України, заборонили йому в`їзд на 5 років, та відправили рейсовим літаком «Київ-Тбілісі» до Грузії.

А 12 червня Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України депортували з території держави із забороною в’їзду на 5 років громадянина Грузії Гочу ЛОМІНЕШВІЛІ, який за дивним збігом обставин, теж знаний у кримінальному світі як злодій в законі на прізвисько “Гоча”. Але цьому з двох “близнюків” не пощастило більше – на додаток до попереднього списку він влетів ще й на 10 діб адміністративного арешту за рішенням Голосіївського райсуду, бо вчинив спротив при затриманні.