Правоохоронці затримали скандально відомого заступника прокурора Одеси Валерія Білого

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах. Пізніше про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко: «Це саме той прокурор, якого два місяці тому я запитував про джерела купівлі дорогої іномарки. Потім він придумував різні небилиці, просився в декрет. Але поганих звичок не кинув. На тій самій машині приїхав вимагати знижку в 76 тис. для зв'язаної з ним фірми. Тут його і взяли.

Як стверджують правоохоронці, під «неправомірною вигодою» в даному разі мається на увазі не конкретна грошова сума, а земельні ділянки. Ще згадали про те, що саме Білий з невідомих причин відмовився підписувати клопотання про обрання запобіжного заходу грузинському злодію, в результаті чого поліції довелося відпустити зловмисника.

Як з'ясував УНІАН, 27 серпня в Одесі бійці поліцейського загону спецпризначення КОРД і співробітники управління карного розшуку регіонального главку Нацполіції затримали громадянина Грузії Аміра Карапетовича, який раніше притягувався до відповідальності за скоєння ряду квартирних крадіжок. Під час затримання у нього було виявлено пістолет Zoraki, перероблений для стрільби бойовими патронами. За даним фактом правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Також стало відомо про те, що цей заступника прокурора взяв декретну відпустку, щоб уникнути звільнення після конфлікту з Луценком через свою іномарку, а також «забув» зазначити у декларації квартиру своєї дружини.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Луценко в ході робочої поїздки до Одеської області проінспектував роботу місцевої прокуратури №4 (Суворовський район). Під час перевірки він обурився невідповідністю способу життя прокурорів їх доходам. Генпрокурор поцікавився у керівника прокуратури обставинами і ціною придбаного автомобіля Toyota Avalon, вартість якого не відповідає офіційній зарплаті прокурора. За словами Луценка, на зарплату пересічного прокурора практично неможливо придбати таке авто, тим більше, якщо весь цей час чесно працювати лише в наглядовому відомстві. Тут же генпрокурор запропонував Білому подати нову декларацію про доходи, де вказана машина і її вартість, або «завтра ж звільнитися». «Я не проти дорогих автомобілів, але для цього існує в цій країні шановна професія — бізнесмени, але бізнес-прокурор — не шанована професія, вона — заборонена професія в Україні», - сказав Луценко.