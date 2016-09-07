Харківська обленерго може знеструмити міський електротранспорт

За інформацією "Харківобленерго", ще не визначено, в якому районі міста і скільки підстанцій будуть відключені, пише Sq.com.ua.

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Енергетики уточнили, що "Міськелектротранссервіс" попереджено про відключення.

"Однак відключення може і не відбутися через нещодавні нововведення - нічні трамваї і тролейбуси. Справа в тому, що знеструмити транспортні підприємства можна лише в період, коли вони не працюють. Тепер же "Міськелектротранс" офіційно працює і вночі, тому юристи можуть перешкодити відключенням", - повідомили в обленерго.

Як відомо, 2:00 27 серпня у Харкові було знеструмлено 47 тролейбусів і половина міських трамваїв.