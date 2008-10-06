Київське метро поверне «блакитні» жетони

У Київському метрополітені при введенні нових тарифів на проїзд діятимуть жетони зразка 2000 року, що використовувалися до останнього підвищення цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ.

«Київський метрополітен» - підприємство бережливе. Тому в 2000 році, коли було останнє підвищення цін з 30 до 50и копійок і був обмін жетонів, ці жетони збережено. І сьогодні вони у нас в наявності є в достатній кількості. Тому, якщо таки буде ухвалене рішення про підвищення тарифів, то з першого дня нового тарифу в оборот будуть випущені ці «нові» жетони», - сказав П.МІРОШНИКОВ.

Він зазначив, що, швидше за все, після підвищення цін на проїзд жетонами користуватимуться значно менше і, швидше за все, гості столиці. Передбачається, що населення Києва в основному перейде на використання місячних, квартальних, річних проїзних квитків.

Начальник метрополітену повідомив, що жетони, які використовуються в даний час і залишаться на руках у населення до моменту підвищення цін на проїзд, можна буде обміняти на нові.

«Ті жетони, які залишаться у населення до цього часу і не будуть використані, вони будуть обмінені за курсом на нові жетони. Якщо це буде 2 гривні, то 4 жетони до одного, гривня – два до одного», - пояснив П.МІРОШНИКОВ.