У СБУ наголошують, що покривати своїх не будуть

СБУ розпочала службове розслідування стосовно свого співробітника, який вчинив стрілянину вночі на зупинці громадського транспорту в Дарницькому районі Києва.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНОКО.

За її словами, відповідне рішення стосовно цього співробітника буде прийнято по завершенню розслідування.

Водночас М.ОСТАПЕНКО наголосила, що «позиція керівництва Служби - не покривати своїх співробітників, а навпаки - будь-який співробітник відомства, який порушив закон, має нести відповідальність».

За словами М.ОСТАПЕНКО, зазначена особа на момент скоєння правопорушення перебувала у відпустці, а, за наявною у неї інформацією, поранення людини сталося не внаслідок прямого влучення кулі, а внаслідок її влучення у тіло потерпілого шляхом рикошету.

Як повідомляв УНІАН, у Києві працівники міліції затримали співробітника СБУ, який напередодні вночі у нетверезому стані вчинив стрілянину на зупинці громадського транспорту.

За інформацією Департаменту зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, 29-річний співробітник Служби безпеки України здійснив кілька пострілів з карабіна, внаслідок чого поранив 25-річного жителя Сумської області. Потерпілого госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом - вогнепальне поранення лівого коліна і гомілки.