Валютні резерви НБУ тануть на очах

Валютні резерви Національного банку України зменшуватимуться і до кінця року досягнуть 33 млрд. дол.

Про це говориться в переданому УНІАН повідомленні «Інг Банк Україна» з посиланням на керівника групи радників голови Нацбанку Валерія ЛИТВИЦЬКОГО.

«Валютні резерви НБУ за місяць зменшилися на 1,4% у вересні і досягли 37,5 млрд. дол. США», - говориться в повідомленні.

Один день підтримки гривні минулої п`ятниці коштував Національному банку зниження своїх резервів на 342 млн. дол. США, тоді як обмінний курс продовжував своє зростання.

«Таким чином, якщо НБУ вирішить зберегти обмінний курс хоча б на верхній межі прогнозованого коридору (5,04/дол. США) до кінця року, ми чекаємо, що ціна такої підтримки становитиме не менше 2 млрд. дол. США на місяць. Беручи до уваги можливі позитивні надходження від залучення нових позик у розмірі 1-1,5 млрд. дол. США і вартість підтримки курсу гривні, ми знижуємо наш прогноз щодо валютних резервів до кінця року до 33 млрд. дол. США з 36,2 млрд. дол. США в нашому попередньому прогнозі. Це зменшить резерв на покриття імпорту до 4,8 місяців», - зазначив експерт.